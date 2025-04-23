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Дрэйпер о Синнере: «Янник – добрый и порядочный человек. Он не заслуживает того хейта, который сейчас получает»

Дрэйпер о Синнере: «Янник – добрый и порядочный человек. Он не заслуживает того хейта, который сейчас получает»

Итальянец с февраля отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. «Я честно говорю: он искренний, классный парень и потрясающий игрок.

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