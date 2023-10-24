Кризисная ситуация. На Алтае думают, как решить вопрос с отоплением в муниципалитетах

Критическая ситуация с подготовкой к зиме сложилась в 12 муниципалитетах региона В Алтайском крае могут создать программу по выводу из критического состояния муниципалитетов, в которых сложилась критическая ситуация по подготовке к отопительному сезону.
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