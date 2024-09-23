Беспредел с запахом бензина: Куда на самом деле утекают наши деньги

Цены в России колеблются практически на всё – по сезонным, санкционным, законодательным причинам. И только две сферы неизменно радуют стабильностью: услуги ЖКХ и топливо дорожают всегда, вне зависимости от изменения законов и экономической конъюнктуры.
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