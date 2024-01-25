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На строительство курорта «Новая Анапа» рабочих собираются доставлять аэроэкспрессами

На строительство курорта «Новая Анапа» рабочих собираются доставлять аэроэкспрессами

На строительство курорта «Новая Анапа» рабочих собираются доставлять аэроэкспрессамиВ проекте курорта «Новая Анапа» предусматривается запуск аэроэкспресса от аэропорта и центра Анапы к курорту «Новая Анапа».

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