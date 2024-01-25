На строительство курорта «Новая Анапа» рабочих собираются доставлять аэроэкспрессами

На строительство курорта «Новая Анапа» рабочих собираются доставлять аэроэкспрессамиВ проекте курорта «Новая Анапа» предусматривается запуск аэроэкспресса от аэропорта и центра Анапы к курорту «Новая Анапа».
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