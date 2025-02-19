Американские компании планируют вернуться в Россию в 2025 году, заявляет РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что американские компании могут вернуться на российский рынок ко второму кварталу 2025 года, но их возвращение будет осложнено уже занятыми нишами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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