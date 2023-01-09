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Генпрокурора попросили оценить действия певца, «который славит террористическое государство»

Генпрокурора попросили оценить действия певца, «который славит террористическое государство»

Как известно, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики и член партии "Единая Россия" Валерий Меладзе одним из первых среди "звёзд" публично озвучил проукраинскую позицию - осудил российскую спецоперацию, обратился к Владимиру Путину с требованием "прекратить военные действия"; затем, во время YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" прямо сказал, что не считает Россию своей родиной - это лишь территория, где он в данный момент проживает и зарабатывает деньги.

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