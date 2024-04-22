Депутат ГД Николаев: в законах не должны упоминаться медиумы, колдуны и астрологи

В России следует исключить из всех правовых актов, законов и официальных документов какие-либо упоминания астрологов, колдунов, хиромантов и прочих оккультных деятелей, считает депутат Госдумы Николай Николаев.
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