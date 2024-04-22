Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 277 подписчиков

Депутат ГД Николаев: в законах не должны упоминаться медиумы, колдуны и астрологи

Депутат ГД Николаев: в законах не должны упоминаться медиумы, колдуны и астрологи

В России следует исключить из всех правовых актов, законов и официальных документов какие-либо упоминания астрологов, колдунов, хиромантов и прочих оккультных деятелей, считает депутат Госдумы Николай Николаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх