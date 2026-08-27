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Московский комсомолец в Израиле

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Скандал в «Каплан»: Минздрав начал независимую проверку резидентуры

Скандал в «Каплан»: Минздрав начал независимую проверку резидентуры

 Министерство здравоохранения Израиля инициировало независимую проверку после выявления масштабных нарушений в программе специализации по кардиологии в медицинском центре «Каплан» (Реховот), где десятки врачей могли получить сертификаты без обязательных этапов обучения .

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