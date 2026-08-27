Скандал в «Каплан»: Минздрав начал независимую проверку резидентуры

Министерство здравоохранения Израиля инициировало независимую проверку после выявления масштабных нарушений в программе специализации по кардиологии в медицинском центре «Каплан» (Реховот), где десятки врачей могли получить сертификаты без обязательных этапов обучения .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)