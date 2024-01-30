Трендовый костюм весны 2024: модель, которая подойдет всем

Несмотря на то что за окном еще вовсю бушует зима, уже пора готовиться к новому весеннему сезону. И как утверждают стилисты, весной 2024 года будут на пике популярности самые разнообразные костюмы, а особенным спросом будут пользоваться комплекты с юбкой.