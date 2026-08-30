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Царьград

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ВСУ перебросили разведбатальон в Сумскую область

ВСУ перебросили разведбатальон в Сумскую область

ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения 121-го разведбатальона. Этот батальон из 15-го армейского корпуса, сформированный год назад, ранее не участвовал в активных боях, сообщили в российских силовых структурах.

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