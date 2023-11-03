Необходимое предисловиеК нам в редакцию обратилась Татьяна Тимофеева, жена того полковника Ильи Тимофеева, о котором не так давно писали некоторые наши СМИ.
Как продать Родину за триста сребренников?
Комментарии
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Алексей Мельник
Жаль, что министерство обороны не занимается отстаиванием прав своих сотрудников. Да и министерство юстиции вымазалось тем что имеет в своих рядах подобную дрянь, как эти следователи: Данилов и Кокорин. К жуликоватым предпринимателям у меня претензий нет, они нато и жулики чтобы жульничать, а вот государственные структуры ... Жаль что наш президент постарел и у него замы стали тоже старенькими и не смотрят за своими ведомствами. А там бардак, от которого страдают человеческие судьбы порядочных людей
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