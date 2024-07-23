В Свердловской области мать душила ребенка, чтобы вернуть сожителя

Свердловская полиция передала в суд дело о насилии над ребенком. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых прокомментировал ситуацию, отметив, что в феврале 2024 года в ходе мониторинга интернета была выявлена видеозапись с вопиющим фактом насилия над несовершеннолетним.