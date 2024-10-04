Как восполнить дефицит федерального бюджета. Социальные ориентиры

Россия увеличит финансирование национальных проектов почти в 2 раза 30 сентября правительство России разработало и внесло в Госдуму проект федерального закона федеральном бюджете на 2025 год и последующие периоды.
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