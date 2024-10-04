Страна и люди
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Страна и люди

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Как восполнить дефицит федерального бюджета. Социальные ориентиры

Как восполнить дефицит федерального бюджета. Социальные ориентиры

Россия увеличит финансирование национальных проектов почти в 2 раза 30 сентября правительство России разработало и внесло в Госдуму проект федерального закона федеральном бюджете на 2025 год и последующие периоды.

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Комментарии
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Любовь Головина
Восполнить можно разогнав дармоедов,которые сидят в Госдуме и Совете Федерации, раскулачить и в правительстве, и в регионах чиновников всех уровней.После этого настолько пополнится бюджет страны, что нам всем и не снилось.
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