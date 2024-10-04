Как восполнить дефицит федерального бюджета. Социальные ориентиры

Любовь Головина

Восполнить можно разогнав дармоедов,которые сидят в Госдуме и Совете Федерации, раскулачить и в правительстве, и в регионах чиновников всех уровней.После этого настолько пополнится бюджет страны, что нам всем и не снилось.