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Искусственный интеллект: причина сокращения занятости

Искусственный интеллект: причина сокращения занятости

Впервые внедрение искусственного интеллекта (ИИ) указано как одна из причин потери рабочих мест в докладе о занятости в США, выпущенном авторитетной аналитической компанией Challenger, Gray & Christmas, которая регулярно готовит такой документ.

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