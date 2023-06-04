Искусственный интеллект: причина сокращения занятости

Впервые внедрение искусственного интеллекта (ИИ) указано как одна из причин потери рабочих мест в докладе о занятости в США, выпущенном авторитетной аналитической компанией Challenger, Gray & Christmas, которая регулярно готовит такой документ.
Впервые внедрение искусственного интеллекта (ИИ) указано как одна из причин потери рабочих мест в докладе о занятости в США, выпущенном авторитетной аналитической компанией Challenger, Gray & Christmas, которая регулярно готовит такой документ.
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