Нефтяная компания из ХМАО получила иск на 200 миллионов рублей от «Ростеха»

АО «ОДК-Газовые турбины», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех», подало в суд на нефтяную компанию «Самотлорнефтегаз» — дочернее общество «Роснефти» в Нижневартовске.
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