Готовиться к возможному резкому взлету цен на кофе Ирэн ОрлонскаяВ последнем отчете Международной организации кофе отмечается резкое увеличение цен на робусту на рынке кофе, достигнувших 45-летнего максимума.
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