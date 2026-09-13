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Царьград

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Дептранс сообщил о массовом ДТП на МКАД у Варшавского шоссе

Дептранс сообщил о массовом ДТП на МКАД у Варшавского шоссе

На 33-м км МКАД, в районе Варшавского шоссе, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Экстренные службы Москвы работают на месте, движение ограничено.

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