Дептранс сообщил о массовом ДТП на МКАД у Варшавского шоссе

На 33-м км МКАД, в районе Варшавского шоссе, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Экстренные службы Москвы работают на месте, движение ограничено.
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