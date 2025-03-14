В Сумской области начали принудительную эвакуацию жителей

Принудительная эвакуации жителей из ряда населенных пунктов объявлена в Сумском районе Украины. Об этом 14 марта сообщила сумская областная администрация в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии