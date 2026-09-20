Отопительный сезон – 2026/2027 в Петербурге: как будут начислять плату и кто получит перерасчет

В Петербурге готовятся к началу отопительного сезона – 2026/2027. Горожан традиционно интересует не только дата включения батарей, но и порядок начислений: когда появляется плата за отопление, в каких случаях можно добиться перерасчета за холод в квартире и какие льготы действуют при оплате коммунальных услуг.