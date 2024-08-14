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Царьград

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Мощная вспышка произошла на стороне Солнца, обращённой к Земле. Чем она необычна?

Мощная вспышка произошла на стороне Солнца, обращённой к Земле. Чем она необычна?

На стороне Солнца, обращённой к Земле, произошла мощная вспышка. По предварительным оценкам, она достигает уровня X 1.

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