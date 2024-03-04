Судебные заседания переведут в режим онлайн. С помощью биометрии

В России появится сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификацииКак сообщает ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде РФ, возможность дистанционного участия в судебных заседаниях прорабатывается в течение последних пяти лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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