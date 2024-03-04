Судебные заседания переведут в режим онлайн. С помощью биометрии

В России появится сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификацииКак сообщает ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде РФ, возможность дистанционного участия в судебных заседаниях прорабатывается в течение последних пяти лет.