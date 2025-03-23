Кто электрифицировал Россию, лампочка Ильича и счёт за электричество в СССР

1. Как мы с вами уже обсуждали, до 1917 года Россия была одной из самых «электрических» стран. При Николае II электростанции появлялись повсюду, как грибы после дождя, и Россия входила тогда по выработке электричества в пятёрку самых развитых стран.
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