Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ковалев
    "Власти признали развал медицины"! а чО тока медицины?.. вся системная работа по  развитию России "оптимизирована" бе...Десятки тысяч вра...
  • Сергей Ковалев
    энергия нужна всем. к бабке не ходи!Россия не отдаст ...
  • Владимир Моргунов
    Вот Вам, друзья мои, анекдотец: забрел мужик в поиске грибов далековато в чащу. Видит к лицом дереву привязана голая ...Трамп — Зеленском...

Кто электрифицировал Россию, лампочка Ильича и счёт за электричество в СССР

Кто электрифицировал Россию, лампочка Ильича и счёт за электричество в СССР

1. Как мы с вами уже обсуждали, до 1917 года Россия была одной из самых «электрических» стран. При Николае II электростанции появлялись повсюду, как грибы после дождя, и Россия входила тогда по выработке электричества в пятёрку самых развитых стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Неизвестно Неизвестно
Зачем прошлое всё время хулим?
Ответить
15 час.
наверх