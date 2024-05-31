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Несекретные материалы

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Белоусов рассказал об успехах ВС РФ на Харьковском направлении

Белоусов рассказал об успехах ВС РФ на Харьковском направлении

Российская армия на важных участках в Харьковской области заставила ВСУ отступить на восемь-девять километров, продвижение идет на всех тактических направлениях, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

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