Белоусов рассказал об успехах ВС РФ на Харьковском направлении

Российская армия на важных участках в Харьковской области заставила ВСУ отступить на восемь-девять километров, продвижение идет на всех тактических направлениях, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
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