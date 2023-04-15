«Ну что здесь плохого?!»: как Матвиенко и замминистра обороны защищали электронные повестки

Клишас признал, что закон дает военкомам «чрезвычайные полномочия». Против только один сенатор «Нафталинное состояние, в котором находились наши военкоматы, когда сидели сотрудники с тетрадкой в линеечку… Это же невозможно! Мы в другом веке живем.