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ТАСС

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Пленный из ВСУ сообщил, что украинских пограничников атаковали сослуживцы

БЕЛГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Замначальника 3-й заставы 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владислав Богатырев, сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении, в беседе с ТАСС заявил, что он и его сослуживцы попали под минометный обстрел со стороны сослуживцев во время эвакуации с позиций.

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