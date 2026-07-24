Пленный из ВСУ сообщил, что украинских пограничников атаковали сослуживцы

БЕЛГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Замначальника 3-й заставы 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владислав Богатырев, сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении, в беседе с ТАСС заявил, что он и его сослуживцы попали под минометный обстрел со стороны сослуживцев во время эвакуации с позиций.