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Песни, танцы и угощения: 13 октября в геронтологическом центре устроят праздник добра

Песни, танцы и угощения: 13 октября в геронтологическом центре устроят праздник добра

Листопад добра и уважения»: праздник творчества и заботы в Тверском геронтологическом центре. 13 октября в 14:00 в Тверском геронтологическом центре состоится особенный концерт «Листопад добра и уважения» в рамках проекта «Культурное долголетие» — сообщает Министерство культуры Тверской области.

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