За 5-8 лет ДО...

Игорь Василевский Планы у пиндоса, безусловно,последовательные... НО!!! СВО лишь начало изгнания амера из гейропы и нато от границ России. Первый то пока не вспоминает о требованиях, высказанных им в декабре 2021 года. А память у него хорошая...

Liudmila Kosteley Частично (% на 30) правда. У тибетского ламы Лобсанга Рампы. а книгах написано. И про Третью Мировую, но вот про Германию...." Германии, как страны. не будет и немцы разойдутся по разным странам. В том числе и в Россию. ...Писал он в 70-х, тогда СССР был, а он о России писал. Вот я ему и его книгам поверила.