Прислали ссылку на новую статью автора "Русского молчания" Романа Носикова. Ребе Носиков сейчас пишет в основном на платном ресурсе, но именно эту статью открыл для всех.
За 5-8 лет ДО...
Комментарии
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Игорь Василевский
Планы у пиндоса, безусловно,последовательные... НО!!! СВО лишь начало изгнания амера из гейропы и нато от границ России. Первый то пока не вспоминает о требованиях, высказанных им в декабре 2021 года. А память у него хорошая...
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15 час.
Liudmila Kosteley
Частично (% на 30) правда. У тибетского ламы Лобсанга Рампы. а книгах написано. И про Третью Мировую, но вот про Германию...." Германии, как страны. не будет и немцы разойдутся по разным странам. В том числе и в Россию. ...Писал он в 70-х, тогда СССР был, а он о России писал. Вот я ему и его книгам поверила.
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11 час.
Сергей Овчинников
Гадкая статья! В ней, как бы между прочим рекомендуется пойти на перемирие и заморозку конфликта, якобы для того, чтобы не дать истощить Россию. Статью написал продуманный пидорас! (кому нравится. может "прочитать" гей или голубой).
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8 час.
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