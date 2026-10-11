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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Пугачёва, Долина и Крутой получили по полной: что написала Понаровская в своих мемуарах

Пугачёва, Долина и Крутой получили по полной: что написала Понаровская в своих мемуарах

  Фраза про «деревню» ударила по Пугачёвой сильнее любого громкого обвинения. Не потому, что в ней было какое-то сенсационное разоблачение.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Коровин
Виктор Коровин

Ирина это первый номер современного исполнителя на постсоветском пространстве и нынешним эстрадного состояния как вокала,смыслового содержание песен для слушателя и ее манере быть изысканно одетой . Другой нет и похожей тоже нет. Она не подражания.

Профиль пользователя Александр Сысоев
Александр Сысоев

Для меня всегда, даже после ее исчезновения со всех экранов страны Понаровская была певицей номер один. Она была абсолютно цельна и органична во всем: вокале, тесте песен, манере держаться, одевать ся, двигаться по сцене и т.д.