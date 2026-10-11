Пугачёва, Долина и Крутой получили по полной: что написала Понаровская в своих мемуарах

Фраза про «деревню» ударила по Пугачёвой сильнее любого громкого обвинения. Не потому, что в ней было какое-то сенсационное разоблачение.
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Ирина это первый номер современного исполнителя на постсоветском пространстве и нынешним эстрадного состояния как вокала,смыслового содержание песен для слушателя и ее манере быть изысканно одетой . Другой нет и похожей тоже нет. Она не подражания.
Для меня всегда, даже после ее исчезновения со всех экранов страны Понаровская была певицей номер один. Она была абсолютно цельна и органична во всем: вокале, тесте песен, манере держаться, одевать ся, двигаться по сцене и т.д.