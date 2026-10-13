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СахПресс

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Циклон обрушит сильные дожди на девять районов Сахалина

Циклон обрушит сильные дожди на девять районов Сахалина

Мощный циклон принесет на Сахалин сильные дожди и штормовой ветер. Непогода затронет девять районов острова, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

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