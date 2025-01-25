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Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» и упрочить лидерство в Ла Лиге

Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» и упрочить лидерство в Ла Лиге

Мадридский «Реал» в гостях крупно обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура испанской Ла Лиги.Мадридский «Реал» в гостях крупно обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура испанской Ла Лиги.

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