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Кам и О’Ши выиграли турнир John Nicks Pairs Challenge в США, Ефимова и Митрофанов 2-е, Гейниш и Чигирев – 3-и

John Nicks Pairs Challenge 2024 Нью-Йорк, США Пары Итоговое положение 1. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 191,62 2.

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