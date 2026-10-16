Дочерняя компания КТЖ KTZ Express Shipping намерена к 2028 году увеличить собственный флот с двух до тринадцати судов, пополнив его пятью контейнеровозами в 2026 году, а также построив четыре судна в Китае и два в Азербайджане.
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