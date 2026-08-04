Игдисамов о победе над «Локо» по пенальти: «Победы нужно одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом»

Дмитрий Игдисамов подвел итоги матча между ЦСКА и «Локомотивом» (1:1, 5:4 пен.) в FONBET Кубке России.
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