Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович оценил боевую готовность силовых структур по итогам проверки на 9,5 из 10, отметив, что условия были сознательно осложнены действиями диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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