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Раскрыт состав очередного военного пакета США для Украины

Раскрыт состав очередного военного пакета США для Украины

В очередной пакет военной американской помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ) войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, официально о нем будет объявлено в ближайшие дни.

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