Раскрыт состав очередного военного пакета США для Украины

В очередной пакет военной американской помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ) войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, официально о нем будет объявлено в ближайшие дни.