Кабачки не растут и гниют, причины

Всем привет. Хочу поговорить сегодня на тему кабачков, а вернее их загнивания прямо на грядках. Бывает так, что на кабачках образуются завязи, и уже даже начинают расти маленькие кабачки, а потом неожиданно обнаруживаешь, что они стали желтеть и гнить.