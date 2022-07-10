Кабачки не растут и гниют, причины

Всем привет. Хочу поговорить сегодня на тему кабачков, а вернее их загнивания прямо на грядках. Бывает так, что на кабачках образуются завязи, и уже даже начинают расти маленькие кабачки, а потом неожиданно обнаруживаешь, что они стали желтеть и гнить.
Популярные статьи
- Хрустящие маринованные огурчики на зиму без стерилизации. Закрываю так каждый год
- Подкормка из 3-х ингредиентов, в которой смородина сильно нуждается в июле. Для урожая понадобятся большие вёдра
- Как понять, когда пора удалять стрелки у чеснока и выкапывать чеснок, что с ним делать после выкопки и где лучше хранить
Свежие комментарии