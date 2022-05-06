Ландо Норрис: Хэмилтон преодолеет трудности, Рассел и сейчас отлично выполняет работу

Ландо Норрис: Хэмилтон преодолеет трудности, Рассел и сейчас отлично выполняет работуMercedesПилот McLaren Ландо Норрис поделился своим мнением о паре пилотов Mercedes – Льюисе Хэмилтоне и Джордже Расселе, оценив шансы и возможности каждого из них.