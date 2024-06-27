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«Ванкувер» продлил 34-летнего Майерса на 3 года с кэпхитом 3 млн долларов. Защитник получал 6 млн в год

По контракту с истекающим сроком действия 34-летний игрок получал по 6 млн долларов в год.  По данным CapFriendly, в первые 2 сезона действия нового соглашения в нем будет пункт о запрете на перемещения (NMC).

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