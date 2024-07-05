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Энциклопедия Техники

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Зачем строители зимних дорог «облизывают» тундру и как «закаляются» ледовые переправы

Зачем строители зимних дорог «облизывают» тундру и как «закаляются» ледовые переправы

﻿﻿Материалами для зимнего дорожного строительства являются снег, лед и вода Снег – не только хороший материал для лепки снеговиков и катания на коньках.

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