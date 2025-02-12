Как поднять прибыльность добычи угля за считанные месяцы

Угольная отрасль — один из главных столпов российской экономики. Даже сейчас, в условиях многочисленных санкций в отношении РФ, она обеспечивает до 10% валютной выручки страны и около 40% грузопотока, идущего на экспорт по железной дороге.
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