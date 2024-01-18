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Актер Никита Кологривый признался, что ему нравится Василий Шукшин

Актер Никита Кологривый признался, что ему нравится Василий Шукшин

Актер Никита Кологривый, который раскритиковал артистов Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова, признался, что ему нравятся советские актеры Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник, Валерий Золотухин, Василий Шукшин.

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