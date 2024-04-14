РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А жаль!Жительница Тель-А...
  • Eduard
    А президент эизраиля свиноподобный жид и лгун.Он все время дурачит своих граждан,держит их за идиотов,подставляет их!Президент Израиля...
  • Eduard
    Пора жидов проучить всех,понаехали самозванцы!Президент Израиля...

Иран впервые в истории нанес массированный удар по Израилю: главное

Иран впервые в истории нанес массированный удар по Израилю: главное

REUTERS/Amir Cohen еще не встречалась. Тегеран выпустил почти 200 боевых беспилотников и около 150 ракет различного класса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Израиль  все больше и больше наглеет и напрашивается на ответные действия!! Мир их НИКОГДА НЕ БРАЛ!! Поэтому их уже один раз РАЗОГНАЛИ В ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ? Сейчас -  чего добиваются?!! Чтобы весь Ближний Восток объединился и ЖАХНУЛ ПО НИМ?!! Этого добиваются?!!  Холокост уже больше не сработает.. Крякнул дойный холокост... Уже навсегда...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх