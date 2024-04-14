Иран впервые в истории нанес массированный удар по Израилю: главное

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лина любимцева

Израиль все больше и больше наглеет и напрашивается на ответные действия!! Мир их НИКОГДА НЕ БРАЛ!! Поэтому их уже один раз РАЗОГНАЛИ В ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ? Сейчас - чего добиваются?!! Чтобы весь Ближний Восток объединился и ЖАХНУЛ ПО НИМ?!! Этого добиваются?!! Холокост уже больше не сработает.. Крякнул дойный холокост... Уже навсегда...