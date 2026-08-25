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В Барнауле подрядчики готовятся к прокладке газопроводов по проекту "Чистый воздух"

В Барнауле подрядчики готовятся к прокладке газопроводов по проекту "Чистый воздух"

В Барнауле продолжается газификация частного сектора в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В администрации города состоялось очередное совещание по этой теме под председательством замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Татьянина.

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