В ГД обсудят возможность новых преференций для российского бизнеса

Первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина выразила мнение, что российские предприятия, обеспечивающие технологический суверенитет страны, должны быть особо поддержаны государством.
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