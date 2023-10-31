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В ГД обсудят возможность новых преференций для российского бизнеса

В ГД обсудят возможность новых преференций для российского бизнеса

Первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина выразила мнение, что российские предприятия, обеспечивающие технологический суверенитет страны, должны быть особо поддержаны государством.

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