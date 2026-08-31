В Челябинске при поддержке Т2 пройдет фестиваль медиаарта

Мобильный оператор Т2 выступит официальным партнером первого в городе фестиваля «Игра. Цифра. Искусство» на Урале».
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