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Идея модерации контента ИИ поможет Hive AI привлечь $200 млрд

Hive AI, одна из компаний, продемонстрировавших пользу от внедрения искусственного интеллекта. Платформа стартапа работает над модерацией контента, блокируя негативные высказывания и сообщения, нарушающие закон и внутреннюю политику Заказчика.

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