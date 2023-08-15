Идея модерации контента ИИ поможет Hive AI привлечь $200 млрд

Hive AI, одна из компаний, продемонстрировавших пользу от внедрения искусственного интеллекта. Платформа стартапа работает над модерацией контента, блокируя негативные высказывания и сообщения, нарушающие закон и внутреннюю политику Заказчика.
Hive AI, одна из компаний, продемонстрировавших пользу от внедрения искусственного интеллекта. Платформа стартапа работает над модерацией контента, блокируя негативные высказывания и сообщения, нарушающие закон и внутреннюю политику Заказчика.
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