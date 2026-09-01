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Царьград

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Казинформ: МВД Казахстана возбудило уголовное дело из-за пожара на АНПЗ

Казинформ: МВД Казахстана возбудило уголовное дело из-за пожара на АНПЗ

Уголовное дело возбуждено после пожара 25 августа на Атырауском НПЗ, одном из крупнейших заводов Казахстана.

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