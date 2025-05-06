Боец Кулар: снайперов ВСУ выбили из района Богатыря на юге ДНР

ДОНЕЦК, 6 мая. /ТАСС/. Российские снайперы выбили снайперов ВСУ из окрестностей Богатыря на юге ДНР, рассказал ТАСС снайпер 430 полка 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Кулар.
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