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Китай обнародовал новый список из 64 запрещенных общественных организаций

“Новости Китая” о запрещенных организациях в Китае Министерство гражданских дел Китая в понедельник обнародовало новый список из 64 незаконных общественных организаций, которые были удалены местными органами гражданских дел за последние годы.

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