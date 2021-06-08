Китай обнародовал новый список из 64 запрещенных общественных организаций

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“Новости Китая” о запрещенных организациях в Китае Министерство гражданских дел Китая в понедельник обнародовало новый список из 64 незаконных общественных организаций, которые были удалены местными органами гражданских дел за последние годы.