СМИ: Нидерланды готовятся к войне с Россией

По мнению вице-адмирала Питера Ризника, после окончания украинского конфликта РФ начнет готовиться к новым боевым действиям Нидерланды готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией, пишет американское издание Politico.
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